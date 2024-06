Ladrão invade igreja evangélica em Três Lagoas e leva aparelho de som

Em apenas um mês, duas igrejas foram furtadas, em Três Lagoas. Desta vez, o alvo foi a Igreja do Nazareno, localizada na avenida Ponta Porã.

De acordo com o pastor Marcos Vinícius, o furto ocorreu no domingo (9), após o culto, entre 22h40 e 23h, depois que todos já haviam ido embora. Uma mesa de som, avaliada em aproximadamente R$ 20 mil, foi furtada.

O pastor destacou que dois carros estacionados em frente à igreja após o culto chamaram a atenção. "Havia pessoas que nunca tínhamos visto, dizendo que o carro estava quebrado. Claro que isso é apenas uma suspeita, não estamos fazendo nenhuma acusação, mas foi um movimento estranho".

Marcos comentou que o furto parece ter sido realizado por alguém familiarizado com a igreja. "Com certeza, quem furtou vigiou o movimento da igreja. A pessoa sabia mexer no equipamento, porque não cortou nada, retirou os fios como um profissional. Não é um amador, nem alguém que levou algo para trocar por droga, é alguém que sabia o que estava fazendo".

Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato pelo telefone (67) 99688-4788. "Agradecemos muito qualquer ajuda", disse o pastor.

É importante ressaltar que a receptação, ou compra de bens por valores muito abaixo do mercado, é crime.

