Leilão da Fraternidade destinará recursos ao Lar dos Idosos e a Apae de Três Lagoas

Nesta quarta-feira (14), o presidente da Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Nelson Torres, e o presidente do Lar dos Idosos de Três Lagoas, Cristovam Lages Canela, participaram do programa RCN Notícias, da TVC HD, Canal 13.1, para falar sobre a 29° edição do Leilão da Fraternidade.

O evento será realizado neste domingo (18), no recinto Leiloado, na BR 262, sentido Campo Grande, a partir das 11h. O convite custa R$ 80 e inclui churrasco completo para servir à vontade. Haverá venda de bebidas e doces no local.

Nelson explica que diversos itens são leiloados. "Geralmente trabalhamos com gado, de todos os tipos, mas também leiloamos utilidades diversas. Muitas pessoas fazem doações, como porteiras, bicicletas, violões, televisões e até imagens religiosas. São itens de utilidade, todos em ótimo estado e bem organizados, muitos deles novos e doados pelo comércio local. No leilão, você encontrará desde conjuntos de roupas até relógios e joias. Quem ainda quiser fazer uma doação pode entrar em contato pelos telefones da Apae, que são 3521-2789 e 3521-4329, para obter mais informações ou agendar a coleta do item. Pedimos que aqueles que possam contribuir façam suas doações, pois esse leilão é crucial para nós, já que o resultado nos sustenta ao longo do ano. Os pagamentos podem ser parcelados em até 12 vezes, facilitando a participação de todos".

A Apae atende cerca de 250 a 260 assistidos, abrangendo um público diversificado, que vai desde crianças de 4 meses até adultos de 60 anos. A instituição oferece não apenas atendimento escolar, mas também serviços assistenciais. Conta com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, fisioterapeutas e nutricionistas, que proporciona suporte para todos os assistidos e as famílias, não se limitando apenas aos alunos.

O custo mensal para manter a Associação chega a aproximadamente R$ 100 mil. Ao final do ano, o déficit acumulado pode totalizar cerca de R$ 1 milhão. “Nós chamamos de déficit porque não é uma verba que temos à disposição, precisamos realizar uma busca contante por fundos para cobrir as despesas e fechar as contas do ano”, Nelson explica.

Hoje, por ser uma escola, a Apae recebe recursos do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) e verba para a merenda escolar, porém, de acordo com o presidente, a ajuda para alimentação é insuficiente. “Enquanto a instituição recebe cerca de R$ 20 mil por ano para merenda, os gastos mensais são de aproximadamente R$ 18 mil”.

Recentemente, a Apae estabeleceu um convênio com a prefeitura para obter suporte no transporte. Agora, ela contribui com a manutenção da frota, fornecendo assistência com combustível e manutenção dos veículos. A instituição opera dois ônibus para o transporte dos alunos para a escola.

Para Cristovam, o leilão tem uma grande importância para o Lar dos Idosos, uma vez que a instituição conta com apoio financeiro do poder público municipal para a remuneração, custeio e manutenção. No entanto, essa contribuição não cobre todas as despesas. “A maior parte dos recursos para o funcionamento do lar vem de doações, do aluguel do prédio da escola que possuem e do brechó Mercatudo, mas esses recursos frequentemente não são suficientes. Atualmente, a instituição enfrenta a necessidade de transformar a cozinha para atender às normas exigidas para instituições que cuidam de idosos. O orçamento para essa reforma é de R$ 130 mil”.

Atualmente, a instituição abriga 32 idoso, sendo 16 homens e 16 mulheres. “Embora esse número seja pouco, é o resultado do trabalho dedicado do Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier ao longo dos nossos 73 anos de atuação. Para atender a uma demanda maior, é necessário construir, mas nós não temos valores para esse investimento”, Cristovam explica.

O presidente da instituição ainda explica que o custo mensal para manter cada idoso no Lar dos Idosos varia entre R$ 3 mil e R$ 3,5 mil. “Esse valor é pela a qualidade de vida deles, incluindo seis refeições diárias e atendimento médico especializado. Quando um idoso necessita de cuidados especializados, o Lar arca com consultas particulares ou conta com a colaboração voluntária de alguns médicos, já que não é possível aguardar pelo atendimento convencional. Além disso, o Lar realiza exames e providencia o tratamento necessário imediatamente, garantindo a continuidade do cuidado”.

Para quem deseja visitar o Lar dos Idosos, as visitas estão disponíveis às quintas e domingos, a partir das 15h.

