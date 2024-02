Ladrões abrem buraco na parede de loja de eletrodomésticos no Centro e levam R$ 70 mil

Uma loja de rede de eletrodomésticos, que fica no Centro de Três Lagoas, foi furtada, na madrugada desta quarta-feira (21). O estabelecimento fica na rua Paranaíba e movimentou o setor policial. De acordo com informações obtidas pelo JPNews, os ladrões teriam aberto um buraco na parede em um ponto que dá acesso dentro da loja. Os criminosos foram direto a um cofre que estava no piso térreo da unidade da rede varejista Casas Bahia. A reportagem tentou contato com a loja, mas não obteve retorno.

Ladrões teriam usado uma ferramenta para abrir o cofre da loja e furtar o valor de R$ 70 mil. Foto: Alfredo Neto/JPNews

Segundo informações, eles usaram uma ferramenta para abrir o cofre e furtaram o valor de R$ 70 mil em dinheiro. As polícias Militar, Civil e a equipe da Polícia Cientifica foram acionadas e coletaram imagens do circuito interno de segurança, na tentativa de identificar os suspeitos. Além disso, os funcionários deverão prestar esclarecimentos sobre o crime e também em relação ao acionamento do sistema de segurança, já que não houve nenhum disparo de alarme ou alerta.

O boletim de ocorrência ainda não foi registrado na delegacia. E as equipes policiais buscam pelos envolvidos no crime.