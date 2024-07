Mãe procura delegacia após ter bicicleta e televisão furtadas pelo filho

Uma mulher, de 59 anos, procurou a 3ª Delegacia de Policia Civil, nesta terça-feira (16), e denunciou o próprio filho, de 37 anos, por furtar a televisão dela, de 43 polegadas, além de uma bicicleta. O caso ocorreu, no bairro Jardim Itamaraty, em Três Lagoas.

A vítima, que vem sofrendo com a dependência química do filho, relatou à Polícia Civil, que há 30 dias, ele teria sofrido uma tentativa de homicídio. De acordo com ela, o filho teria sido sequestrado em um bar, na avenida Clodoaldo Garcia, torturado, esfaqueado no pescoço e depois, foi jogado em um terreno baldio, no bairro Guanabara. Esse fato ocorreu na noite de 18 de junho.

Após ser levado para o Hospital Auxiliadora, ter sido submetido a uma cirurgia e ficado internado em recuperação, o homem, identificado pelo apelido de “Galego”, teria voltado às ruas e ao vício em drogas. A mãe também relatou que ele teria voltado a praticar furtos para trocar os objetos em drogas, em bocas de fumos, no bairro Vila Haro, mesmo local onde moram os suspeitos que o teriam torturado e esfaqueado, devido os crimes de furto e roubo.

O boletim de ocorrência foi registrado na 3ª DP e a polícia investiga o caso, na tentativa de localizar a suposta boca de fumo, onde os objetos teriam sido dados como moeda de pagamento pela droga.

O JPNews cobriu com exclusividade o resgate de "Galego", que teria sido deixado para morrer em um terreno baldio, após ter sido esfaqueado.