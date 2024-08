Mãe procura polícia após filha adolescente ser ameaçada em escola por grupo de garotas

A mãe de uma adolescente, de 17 anos, procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), na noite desta terça-feira (27), para denunciar um grupo de garotas, que teria ameaçado a filha dela e outra jovem. O motivo, segundo a ocorrência, seria uma rixa por ciúmes, em uma escola estadual, na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, em Três Lagoas.

O caso teria ocorrido na segunda-feira (26). A mãe contou na delegacia que, após chegar da escola, a filha teria relatado que um grupo de quatro garotas teria ameaçado ela e uma colega maior de idade. Na ocasião, disse também que uma das suspeitas teria ciúmes dela [adolescente].A mulher declarou ainda que um garoto teria pedido a filha dela em namoro há alguns meses, mas a adolescente se recusou ter relacionamento com ele. O menino então teria se envolvido com uma das garotas do grupo que, enciumada, teria iniciado as ameaças contra a menor.

Na segunda-feira, a vítima e a colega teriam sido abordadas pelas quatro suspeitas, que em tom ameaçador, teria jurado agredir as vítimas com socos e tapas no rosto. Temendo pela integridade da filha, a mulher procurou a delegacia e registrou o boletim de ocorrência por ameaça.