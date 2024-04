Mais duas pessoas são presas suspeitas de matar casal e carbonizar corpos em Três Lagoas

O Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (10), duas pessoas por envolvimento na execução de Denis Antônio de Souza Queiroz e Leide Jasmim Rodrigues, em Três Lagoas.



As prisões ocorreram durante a operação “Fogo Amigo”, deflagrada para investigar o caso. Após os assassinatos, ocorrido em 22 de julho de 2023, os corpos foram parcialmente carbonizados e desovados em pontos diferentes da cidade. A motivação, segundo a polícia, é de crime passional de um relacionamento que Denis teria tido antes de conhecer a Leide. A jovem acabou morta como queima de arquivo, conforme as investigações.

As prisões desta segunda fase da operação “Fogo Amigo” tiveram apoio da Polícia Civil de Ponta Porã, onde uma mulher, de 27 anos, acabou sendo presa. Em Três Lagoas, um homem, de 34 anos, foi preso e, segundo as investigações, as provas coletadas até o momento apontam a participação direta do três-lagoense na morte de Denis e de Leide Jasmim.

Em fevereiro deste ano, duas pessoas foram presas na cidade paulista de Bauru (SP), após o SIG e o Núcleo Regional de Investigação da Polícia Civil descobrirem a participação da dupla na morte do casal e, em ação conjunta com a polícia paulista, cumprirem mandados de buscas, apreensões e prisões naquela cidade. Na ocasião, um dos suspeitos teria sido flagrado com arma de fogo, drogas, munições e dinheiro.

Após a prisão da dupla, na cidade de Bauru (SP), os investigadores passaram a coletar novas informações que resultaram na identificação do três-lagoense e da mulher, moradora de Ponta Porã (MS), que teriam participado ativamente no crime. Depois de identificados, o delegado Ricardo Cavagnha, titular do SIG de Três Lagoas, representou pela prisão dos dois investigados e a 1ª Vara Criminal de Três Lagoas expediu os mandados.

A segunda fase da “Operação Fogo Amigo” contou com a ação do SIG, NRI e da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.