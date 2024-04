Médicos devem disputar Prefeitura de Três Lagoas

Três médicos se lançaram pré-candidatos a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano. Cassiano Maia (PSDB), Paulo Verón (PL) e Rui Costa Neto do Democracia Cristã (DC). Essa pode ser a primeira vez que três médicos disputam a prefeitura da terceira maior cidade de Mato Grosso do Sul, umas das mais importantes economicamente do Estado. Com 132 mil habitantes e uma arrecadação que já ultrapassou R$ 1 bilhão, Três Lagoas é uma das cidades mais cobiçadas politicamente.

O PSDB foi o primeiro a lançar a pré-candidatura do médico e presidente da Câmara Municipal, Cassiano Maia, a prefeito. Depois o PL, que lançou a pré-candidatura do vereador e médico, Paulo Verón e no dia 27 de abril, o DC lançará a pré-candidatura do também médico, Ruy Costa Neto. As convenções que definem oficialmente candidatos acontecem entre 20 de julho e 5 de agosto.

Continue Lendo...

VICE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PP indicará o vice na chapa encabeçada por Cassiano Maia. O primeiro nome cogitado para ser vice de Maia foi da secretária de Finanças, Soyla Garcia, mas ela não se desincompatibilizou do cargo no tempo determinado pela Justiça Eleitoral, que é seis meses antes das eleições. Portanto, não participará no pleito, sob a alegação de que precisa continuar na administração municipal, diante da quantidade de obras em andamento. No entanto, a reportagem apurou que o PSDB e PP querem um vice ligado a ala bolsonarista, mais conservadora, para enfraquecer a candidatura do PL.

O PP analisa os nomes do pecuarista João Paulo Tibery, do auditor fiscal da Receita Estadual, Fabricio Venturoli, que já foi candidato a prefeito em 2020 e teve 11 mil votos. Venturoli tem grande influência no meio evangélico. Outro nome estudado é o da ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena Arcioli Pinho, que deixou o cargo na semana passada para disputar as eleições deste ano. Se não for vice será candidata a vereadora.

O PL ainda não divulgou nomes que possam ser vice de Verón. O partido, inclusive, estaria tentando uma aproximação com o Democracia Cristã, para que Costa Neto seja o vice na chapa. Por sua vez, Ruy disse ao Jornal do Povo que vai disputar a prefeitura e terá como vice o jornalista e professor Juvenal Moreira do PDT. Ruy não acredita que a candidatura de Verón avance, pois segundo ele, o PL no estado está ligado a senadora Tereza Cristina do PP, que indicará o vice do PSDB. O PT não lançará candidato a prefeito neste ano em Três Lagoas.