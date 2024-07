Menina de 10 anos relata suposto abuso por tio paterno

Após cinco meses, uma menina de 10 anos, conseguiu ter coragem para denunciar um suposto abuso praticado pelo próprio tio paterno. A denúncia foi registrada como 'estupro de vulnerável' na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e no Conselho Tutelar, em Três Lagoas.

A menina relatou às conselheiras tutelares que o abuso aconteceu no dia 18 de fevereiro, na residência do tio paterno durante brincadeiras em um banho de piscina. A vítima disse foi à casa do tio após a ex-mulher dele ir até a casa da mãe dela pedir para que ela fosse para brincar com as primas.

A mãe deixou a filha ir com a ex-cunhada acreditando que ela estaria protegida. Mas segundo a vítima, durante o banho com a prima, de 4 anos, o tio paterno iniciou uma brincadeira onde as meninas tinham que mergulhar e pegar objetos no fundo da piscina, nisso, ele pegou na genitária da criança e esfregado o órgão gental nela.

Segundo a mãe, nesta terça-feira (9), a criança contou sobre o caso para uma profissional de educação, na escola onde estuda. A menina disse que desde o dia do abuso passou a sentir dores nas partes íntimas, o que depois de um tempo, a encorajou a contar para alguém sobre o ocorrido, que até então manteve em segredo.

Denuncie casos de abuso

O trauma psicológico de vítimas de abuso sexual acaba inibindo as vítimas a buscarem ajuda. A Polícia Civil informa que denúncias pode ser feitas pelo número 191, onde o caso é protocolado para investigação. As vítimas de violência sexual, psicológica e físicas, podem procurar ajuda também com profissionais da educação nas escolas, hospitais e no Conselho Tutelar.