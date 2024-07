'Meninos' jogam a final da Copa AME em Araçatuba

Neste sábado (29), duas categorias de futebol entram em campo na busca de um título inédito para se consagrarem campeões da Copa Ame, em Araçatuba (SP).

As categorias sub-14 e sub-16 de Três Lagoas estão na final deste tradicional torneio, que reúne grandes clubes do Oeste Paulista, com chances de se consagrarem campeões. “Ano passado deixamos escapar o título de campeão, por falta de detalhes e atenção.

Desta vez, os meninos estão focados e tenho certeza que vamos sair com o título”, afirmou o técnico Renato Ribeiro. Nesta semana, os treinos foram intensificados para acertar os detalhes. No sub-14, o time de Três Lagoas enfrenta a equipe paulista de Penápolis e no Sub-16, a final será contra o time de Birigui.

“São duas grandes equipes, os dois times são fortes. Vários atletas de ambas as cidades, tanto de Penápolis, quanto de Birigui, disputaram o Campeonato Paulista. O melhor futebol da atualidade está em São Paulo. O time de Três Lagoas, no entanto, não chegou na final por acaso e os meninos querem o título”, ressaltou Renato.

Quatro atletas da equipe de Três Lagoas foram convidados para participar de teste em outros clubes. Como é o caso dos jovens Rafael Sena, Matheus Gonzaga, Miguel Lopes e Cristopher Leodério, ambos com 15 anos, irão fazer teste no time do PSTC, do Paraná.