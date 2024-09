Morador do Jardim das Oliveiras denuncia ameaças de vizinhos após briga no trânsito

Um caso de ameaça, no bairro Jardim das Oliveiras, em Três Lagoas, está causando apreensão entre os moradores. Um homem, de 43 anos, relatou ter sido ameaçado por dois suspeitos em frente à casa dele, na rua Antônio Dias, no sábado (14), por volta das 21h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na segunda-feira (16), na 3ª Delegacia de Polícia de Três Lagoas, essas ameaças teriam começado após os suspeitos forçarem o homem a desviar o carro para não os atropelar em via pública. Após isso, o morador afirmou que, ao tentar sair de casa, encontrou o carro dele bloqueado pelos suspeitos, que posteriormente foram identificados como um vizinho e o amigo. Para evitar confronto, o morador decidiu se afastar e sair da residência junto com o filho.

Ainda de acordo com o relato, após o primeiro incidente, o vizinho e o outro suspeito foram vistos chutando o portão da casa e proferindo novas ameaças. A situação teria se agravado após um boletim de ocorrência anterior envolvendo o mesmo vizinho, o que resultou em um pedido do locador para que ele desocupasse o imóvel.

Quando o morador retornou à casa, encontrou os suspeitos do outro lado da rua e foi novamente ameaçado. Um dos homens teria dito: "isso não vai ficar assim. Uma hora vou te pegar sozinho, quando você vacilar, vou te pegar pelas costas".