Moradores da rua Irmãos Spinelli pedem redutores de velocidade

Moradores da rua Irmãos Spinelli, localizada no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas, estão preocupados com a segurança no trânsito local. Após anos de espera pelo asfalto, a via foi pavimentada há seis meses, mas agora enfrentam um novo desafio: o excesso de velocidade dos veículos. Para tentar solucionar o problema, os residentes organizaram um abaixo-assinado solicitando a instalação de redutores de velocidade.

Jerson Ribeiro, um dos líderes do movimento, tem sido uma das vozes mais ativas na busca por melhorias. Ele explica que o objetivo do abaixo-assinado é chamar a atenção das autoridades para a necessidade urgente de controlar a velocidade na rua.

Continue Lendo...

“Agora que o asfalto chegou, parece que a rua virou pista de corrida. Estamos preocupados, principalmente pelas crianças e idosos que moram aqui. Queremos que as autoridades instalem redutores de velocidade antes que algo mais grave aconteça”, afirma Jerson.

O asfalto, que deveria trazer mais conforto para os moradores, acabou se tornando uma preocupação constante. Segundo Gilberto Santos Coelho, morador da rua e mecânico, o risco é grande, e as famílias já não se sentem seguras nem dentro de casa.

“Antes, o problema era a poeira e o barro. Agora, é a velocidade dos carros. A gente nem deixa mais as crianças brincarem na calçada, por medo de algum acidente”, disse Gilberto.

Veja a reportagem: