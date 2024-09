Moradores do Novo Oeste convivem com esgoto a céu aberto

Os moradores do condomínio Bem-te-vi, localizado no bairro Novo Oeste, convivem há mais de 12 anos com o problema do esgoto aflorando a céu aberto. O problema afeta o jardim, a passarela e até mesmo o interior das casas, segundo relatos dos residentes.

"Já moramos aqui há 12 anos, e é sempre assim. A Sanesul só aparece quando acionamos a imprensa; se não, eles não vêm. Quando ligamos, eles são obrigados a limpar, mas por que não vêm aqui? Tem famílias que não podem abrir portas ou janelas, o esgoto volta para dentro das casas, no banheiro” - detalha Nilton OL, síndico do condomínio.

O que deveria ser um jardim está tomado por um forte odor, e o solo está comprometido pelo escoamento de água com dejetos. Todas as caixas de esgoto estão cheias. Só neste mês, foram registrados nove chamados, incluindo um na semana passada. Segundo Nilton, a equipe apenas sugou a água, sem realizar o desentupimento adequado.

Esse problema é recorrente devido à incapacidade da tubulação de suportar a demanda. A rede de esgoto é compartilhada pelos condomínios Bem-te-vi e Andorinha, o que afeta mais de mil moradores.

"É um único sistema de esgoto para toda a rua. Se entope o esgoto da rua, automaticamente entope o do condomínio Bem-te-vi, do condomínio Pardal, Andorinha e todos os outros", - explica Nilton.

A equipe de reportagem do Grupo RCN entrou em contato com a Sanesul, a nota informou que o serviço de manutenção é realizado por uma empresa terceirizada e que um chamado está em aberto. Segundo o síndico, logo após a saída da equipe de manutenção, um caminhão da empresa apareceu para realizar a drenagem.

Veja a reportagem: