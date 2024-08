Moto invade preferencial em cruzamento e provoca acidente

Um acidente envolvendo duas motos e um carro deixou uma mulher ferida, na manhã desta terça-feira (13), na rua Zuleide Peréz Tabox, no cruzamento com a rua Elviro Mário Mancini, no Centro de Três Lagoas. O ocorrido mobilizou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, e policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar.

Por volta das 7h, duas motos colidiram no cruzamento das vias, próximo ao Fórum de Três Lagoas. No local, os socorristas do Samu encontraram uma mulher caída ao solo, queixando-se de dores, e um homem sentado na sarjeta um pouco à frente. A mulher, que apresentava dores na cabeça, foi imobilizada e levada ao Hospital Cassems. O segundo motociclista envolvido no acidente permaneceu no local aguardando a chegada da Polícia Militar.

Continue Lendo...

De acordo com as informações preliminares, uma das motos seguia pela rua Elviro Mário Mancini, no sentido Centro, quando a segunda moto, que trafegava pela rua Zuleide Peréz Tabox, não respeitou a sinalização de pare, causando o acidente. A rua Engenheiro Elviro Mário Mancini é uma pista dupla e, ao lado da moto atingida, seguia um carro, que também foi danificado pelo choque entre as motos. O motorista do carro também esperou a chegada da Polícia Militar.

No local, transeuntes reclamavam da falta de um semáforo ou de algum dispositivo que auxiliasse na redução da velocidade dos veículos que transitam pela rua Elviro Mário Mancini. Eles destacaram a dificuldade enfrentada por motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres ao tentar atravessar a via preferencial, devido ao intenso fluxo e à falta de uma solução para um cruzamento mais seguro.

Um convênio entre o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS) e a Prefeitura de Três Lagoas foi firmado para a aquisição e instalação de radares em pontos estratégicos da cidade. Na rua Engenheiro Elviro Mário Mancini, foi instalado um redutor de velocidade a menos de 50 metros do local do acidente. No entanto, o aparelho, que tem a finalidade de reduzir a velocidade dos veículos e melhorar a segurança na região, ainda não foi ativado, mesmo após aproximadamente três meses da instalação.

Veja o vídeo no local do acidente: