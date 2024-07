Motociclista sofre fratura exposta após avançar preferencial

Um acidente de trânsito deixou uma mulher ferida na noite deste domingo (28), na rua Orestes Prata Tibery, cruzamento com rua Evaristo de Castro de Almeida, no bairro Quinta da Lagoa, leste de Três Lagoas (MS).



Por volta de 20h30, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado para comparecer no local, onde um acidente envolvendo uma moto Honda Bis, e um carro Caoa Tiggo. Segundo informações repassadas aos militares do Pelotão de Trânsito (Peltran) da Polícia Militar, a moto teria invadido a preferencial, que era do utilitário, causando o acidente.

A moto Honda Bis, era ocupada por duas pessoas, a condutora da moto acabou sofrendo fratura exposta em um dos tornozelos e precisou ser levada ao Hospital Auxiliadora.

A passageira da motocicleta, teria sofrido apenas escoriações e foi na ambulância do Samu ao Hospital Auxiliadora, como acompanhante da condutora que havia sofrido as lesões. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).