Motorista atravessa preferencial e deixa vítima com fratura exposta no Interlagos

Uma jovem de 19 anos foi vítima de um acidente entre carro e moto, que resultou em uma fratura exposta no pé. A mulher, que pilotava a moto, foi atingida por um carro que invadiu a preferencial. A colisão ocorreu na tarde de quinta-feira (11), no cruzamento das ruas Eurídice Chagas Cruz e Crispim Coimbra, no bairro Interlagos.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado para atender a ocorrência. Ao chegar no local, a vítima foi encontrada no chão, com diversas escoriações pelo corpo, além da fratura. Os socorristas imobilizaram a mulher, e a encaminharam ao Hospital Cassems.

A Polícia Militar foi até o local e registrou um boletim do caso. Os agentes relataram lesão corporal por acidente e o motorista foi liberado, mas deve responder pelo crime de trânsito.