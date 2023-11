Motorista bate carro em muro e acaba preso por embriaguez ao volante

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Militar, por embriaguez ao volante após colidir o carro que dirigia em um muro na manhã de sábado (18), na rua Otávio Sigefredo Roriz, bairro Jardim Primaveril, em Três Lagoas.

Por volta de 7h do sábado, policiais do Peltran (Pelotão de Trânsito) da Polícia Militar, compareceram no local citado onde um motorista de um carro VW Gol, teria perdido o controle do carro e batido contra um muro. Em conversa com o motorista do carro, os militares teriam sentido o forte odor de álcool e ofertado o teste do bafômetro ao homem de 30 anos.



Após o resultado do teste dar 1,10 MG/L (Miligramas de álcool, por litro de ar expelido dos pulmões) foi dada voz de prisão ao homem por embriaguez ao volante e por dano. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).