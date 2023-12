Motorista que morreu em trágico acidente na BR-262 é identificado

O motorista que morreu em um grave acidente, na BR-262, foi identificado como Josemar da Silva Lopes, de 37 anos. Ele dirigia um carro de passeio que bateu de frente em uma caminhonete, na manhã desta segunda-feira (4), próximo ao município de Água Clara, no km 30.

A vítima morava em Três Lagoas e se deslocava para o trabalho acompanhado por mais dois passageiros do carro. Segundo informações do boletim de ocorrência policial, Josemar era proprietário do veículo. Os dois passageiros sobreviveram ao acidente e foram levados para o Hospital Municipal de Água Clara.

O motorista da caminhonete não sofreu ferimentos e permaneceu no local para prestar esclarecimentos à equipe da PRF (Polícia Rodoviária Federal). As causas do acidente não foram divulgadas e o caso será investigado pela Polícia Civil de Água Clara.

Após o trabalho da Polícia Científica, o corpo de Josemar da Silva Lopes foi encaminhado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) de Três Lagoas.