MPF abre inscrições para processo seletivo de estágio em Três Lagoas

O Ministério Público Federal (MPF) em Mato Grosso do Sul publicou o edital do Processo Seletivo de Estagiários de Direito, Comunicação Social – Jornalismo e de Ensino Médio, com previsão de dez vagas para contratação imediata e formação de cadastro de reserva. Os estudantes vão atuar nas procuradorias da República em Campo Grande e nos municípios de Corumbá, Dourados e Três Lagoas.

O edital completo está disponível na página do concurso e as inscrições poderão ser feitas até as 22 horas do dia 23 de junho. O passo a passo e orientações completas para efetuar a inscrição estão disponíveis no portal do MPF.

Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição e, depois de concluída esta etapa, enviar a documentação pessoal.

O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas ao sistema de cotas – destinadas às minorias étnico-raciais (populações indígenas, povos e comunidades tradicionais), e para pessoas que se declarem transgênero – deverão, no ato da inscrição, assim declarar-se.

Aqueles que necessitarem de atendimento especial para a realização das provas deverão realizar sua inscrição conforme as instruções descritas no edital, e requererem por meio do endereço eletrônico [email protected] , durante o período da inscrição, as solicitações especiais que entenderem necessárias, para que sejam tomadas as providências cabíveis com antecedência.

Após encerrado o período da inscrição, será divulgada no site a lista de inscrições confirmadas, bem como os locais e datas de aplicação das provas será publicada na página do concurso.

Requisitos e distribuição das vagas

As vagas estão distribuídas da seguinte maneira: para Campo Grande, são cinco vagas para estudantes de Direito, uma para Comunicação Social - Jornalismo, e cadastro de reserva para alunos que cursam o Ensino Médio. Nos municípios do interior do estado, o processo seletivo visa a contratação de estagiários do curso de Direito. São quatro vagas para exercício em Dourados e cadastro de reserva nos municípios de Corumbá e Três Lagoas.

O estágio tem carga horária de 20 horas semanais (4 horas por dia), com bolsa de R$ 621,32 para os estudantes de Ensino Médio e R$ 1.027,82 para acadêmicos de Ensino Superior, além do pagamento de vale-transporte no valor de R$ 11,58 por dia estagiado presencialmente.

Só poderão participar deste processo seletivo os alunos matriculados em uma das Instituições de Ensino Médio ou Superior conveniadas com o MPF/MS. São elas:

Faculdade Anhanguera de Dourados

Faculdade Insted – IES

Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS

Universidade Anhanguera – Uniderp

Universidade Católica Dom Bosco – UCDB

Unigran Educacional, mantenedora do Centro Universitário Unigran - Capital e do

Centro Universitário da Grande Dourados

Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS

Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS

*Com informações da assessoria do Ministério Público Federal