Mulher vai à casa de amiga, passa mal e morre em banheiro

Uma mulher, de 33 anos, morreu após sofrer um mal súbito durante uma visita à casa de uma amiga, na noite desta segunda-feira (13), na Travessa Arminda Nunes Zuque, Jamil Ville, região Sul de Três Lagoas.

De acordo com pessoas que estavam na casa, a vítima teria sofrido um aborto espontâneo, recentemente. As amigas teriam marcado o encontro para conversar, quando a vítima se sentido mal e pediu para ir ao banheiro.

No banheiro, a vítima passou mal e caiu no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Unidade de Suporte Avanço (USA) foram ao local e prestaram os primeiros socorros a mulher.

Mesmo com as tentativas dos socorritas do Samu, com manobras de Reanimação Cárdio Pulmonar (RCP) e massagens cardíacas, a vítima não voltou a apresentar sinais vitais e teve a morte confirmada.

A Polícia Militar foi chamada, que acionou a Polícia Civil e a Polícia Cientifica, os quais registraram o caso na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), como morte a esclarecer. O caso ficará aos cuidados da 3ª Delegacia de Polícia Civil.