Mulher é agredida com soco na boca após questionar o marido sobre falta ao trabalho

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante, na manhã de quinta-feira (22), por agredir a esposa, uma mulher de 43 anos, no bairro Jardim das Hortênsias, em Três Lagoas. O suspeito, descontente com a cobrança da esposa sobre a ausência dele no trabalho, desferiu um soco na boca dela.

Por volta das 9h30, a vítima acionou a Rádio Patrulha da Polícia Militar através do telefone 190, relatando a agressão. Ela explicou aos policiais que, após o marido faltar ao trabalho e se dirigir à casa de um vizinho, foi até lá para confrontá-lo. Ao questionar o motivo da ausência, foi surpreendida com um soco.

Continue Lendo...

O agressor foi encontrado na residência da vítima quando a polícia chegou ao local. Ele foi preso e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante por violência doméstica.