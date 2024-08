Mulher tem cenas íntimas divulgadas após término de namoro virtual

Uma mulher, de 33 anos, procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM), em Três Lagoas, após ter fotos íntimas vazadas na internet pelo ex-namorado virtual, nesta quarta-feira (31).

A vítima contou na delegacia que trabalha com lives na internet, onde mantém interação com o público, e em uma dessas transmissões ao vivo conheceu o suspeito, que alegava ser marinheiro. Após um período de conversa, passaram a namorar à distância, já que o mesmo dizia ser morador do estado do Rio de Janeiro.

Ela relatou que, enquanto eles estavam namorando, o suspeito ligava frequentemente várias vezes ao dia, inclusive nos momentos de transmissão ao vivo, período em que a vítima estaria trabalhando e não poderia atendê-lo. Isso causava irritação nele, que a ofendia com xingamentos, levando-a a romper o relacionamento e bloquear o homem nos aplicativos de mensagens.

A mulher ainda disse que teria realizado videochamadas com o suspeito, onde fez poses eróticas e erotização das partes íntimas para excitar o namorado. Durante essas videochamadas, ele teria registrado as imagens por meio de captura de tela. Após o término do namoro, o suspeito divulgou as imagens nos status do WhatsApp, onde os contatos dele tiveram a possibilidade de ver as imagens da vítima nua.

Ao ser informada por um número anônimo, a mulher procurou a DAM e registrou o boletim de ocorrência pelo crime de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação.