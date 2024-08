Município investiga morte de idoso no Pronto Socorro da Santa Casa

O Município de Paranaíba deve contratar nos próximos dias uma empresa de auditoria para investigar a responsabilidade pela morte do idoso Donizeth Ribeiro da Silva, de 69 anos. Ele morreu no final da tarde de 19 de agosto, enquanto aguardava por atendimento médico no Pronto Socorro da Santa Casa de Paranaíba.

O laudo elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, que fez uma análise nos prontuários, constatou que Donizeth chegou reclamando de dor no tórax e foi atendido após 36 minutos. Também foram examinadas câmeras de segurança com registro de horário. “Isso é o que relatou a nossa auditoria municipal, baseada nos fatos do pessoal da Santa Casa. Por 36 minutos ele esperou. Foi constatado após o primeiro atendimento que ele estava bem com a pressão. Após a triagem, foi colocada uma pulseira verde, que significa que estaria bem”, explicou o prefeito Maycol Queiroz.

Conforme o levantamento inicial da Secretaria de Saúde, o primeiro erro seria o fato de o hospital não ter priorzado o atendimento a um paciente com dor no peito e idade acima de 60 anos, circustância que configuraria urgência.

O idoso passou mal pela manhã e foi levado por familiares até o hospital por volta das 12h à procura de atendimento médico.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, ele passou por triagem por uma enfermeira sendo avaliado com pulseira verde (pouco urgente). O idoso reclamava de dores e os familiares pediam para as atendentes que agilizassem o atendimento médico. Uma enfermeira mediu novamente a pressão da vítima informando que havia subido, mas que era normal.

O idoso reclamava que a dor no peito estava aumentando e, por volta das 17h, desmaiou, caindo de uma cadeira. Neste momento, conforme boletim de ocorrência, ele foi socorrido pelas enfermeiras e levado para atendimento com a médica plantonista. Vinte minutos depois, familiares foram informados pelas enfermeiras que os médicos estavam tentando reanimar a vítima e 10 minutos depois informaram que ele foi à óbito.

Inconformada com a situação, a família registrou boletim de ocorrência por negligência quanto ao atendimento hospitalar.