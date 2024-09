Mutirão de Limpeza permanecerá no Vila Zuque e Jardim Caçula devido problemas técnicos

O Mutirão de Limpeza seguirá um calendário diferente do que havia sido divulgado na semana passada. Ao invés de ser realocado para os bairros Parque Residencial Osmar Dutra e Jardim Planalto nesta semana, as caçambas permanecerão no Vila Zuque e Jardim Caçula até sexta-feira (20).

A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra). De acordo com as pastas, isso ocorreu devido a problemas técnicos na bateria do veículo que atende ao Mutirão e à impossibilidade de alteração da programação prevista para os demais caminhões da Seintra, impedindo a substituição. Com isso, os moradores dos bairros Vila Zuque e Jardim Caçula têm mais uma semana para utilizar as caçambas dispostas em diversos pontos.

Continue Lendo...

Nestes locais, o morador pode descartar itens como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos, que possam acumular água. Além disso, materiais orgânicos suscetíveis à decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, e itens que sirvam de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos, também são aceitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A campanha da Prefeitura de Três Lagoas acontece por meio do Setor de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

O intuito da administração municipal é eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas a arboviroses, leishmaniose e escorpiões.

As caçambas estão disponíveis nas seguintes ruas e quarteirões do Vila Zuque e Jardim Caçula:

Endereço Nº Quarteirão Local para Colocação da Caçamba Bairro 01 Rua Manoel Jorge 1454 01 Em frente ao número Vila Zuque 02 Rua Cel João Filgueiras 1405 01 Em frente ao número Vila Zuque 03 Rua Maria Guilhermina Esteves 1440 04 Em frente ao número Vila Zuque 04 Rua Cel João Filgueiras 1552 07 Em frente ao número Vila Zuque 05 Rua Maria Guilhermina Esteves 1585 07 Em frente ao número Vila Zuque 06 Rua Bernardino Antônio Leite 749 08 Em frente ao número Vila Zuque 07 Rua Manoel Mendes 846 10 Em frente ao número Vila Zuque 08 Rua Odorico Paraguassu 1461 12 Em frente ao número Vila Zuque 09 Rua Rolando Lero 1710 15 Em frente ao número Vila Zuque 10 Rua Odorico Paraguassu 1778 18 Em frente ao número Vila Zuque 11 Rua Valdemar Vigário 960 21 Em frente ao número Vila Zuque 12 Rua Cel João Filgueiras 1850 22 Em frente ao número Vila Zuque 13 Rua Antonio Cardoso da Cunha 734 23 Em frente ao número Vila Zuque 14 Rua Maria Guilhermina Esteves 1951 24 Em frente ao número Vila Zuque 15 Rua Vicente Leão 1530 02 Em frente ao número Jardim Caçula 16 Rua Vicente Leão 1460 03 Em frente ao número Jardim Caçula 17 Rua Tancredo Tasso Gomes 1226 09 Em frente ao número Jardim Caçula 18 Rua Dalvino Alves Mariano 1248 11 Em frente ao número Jardim Caçula 19 Rua Santa Amélia 1433 14 Em frente ao número Jardim Caçula 20 Rua José Carlos de Queiroz 1451 18 Em frente ao número Jardim Caçula 21 Rua João Pereira Costa 1478 25 Em frente ao número Jardim Caçula 22 Rua Ramão Nunes 1567 26 Em frente ao número Jardim Caçula 23 Rua Sebastião Fenelon Costa 1527 27 Em frente ao número Jardim Caçula 24 Rua João Pereira Costa 1636 28 Em frente ao número Jardim Caçula 25 Rua Beato Frederico Antonio Ozaman 1645 30 Em frente ao número Jardim Caçula 26 Rua Beato Frederico Antonio Ozaman 1743 31 Em frente ao número Jardim Caçula 27 Rua dos Cardeais S/n 31 Área de invasão Jardim Caçula 28 Rua João Pereira Costa S/n 29 Área de invasão Jardim Caçula

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas