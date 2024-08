Mutirão de processos de pessoas com deficiência inicia no dia 21 de setembro

Os Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Cejusc) da Justiça do Trabalho em todo o país vão realizar, de 21 a 28 de setembro, um mutirão de audiências em que ao menos uma das partes seja pessoa com deficiência. A ação institucional marca a Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e tem o objetivo de promover a inclusão, conscientização e garantia dos direitos.

Para participar é simples, basta a pessoa com deficiência que tem um processo tramitando na Justiça do Trabalho encaminhar um e-mail para [email protected] ou entrar em contato pelo celular/WhatsApp 67-99144-2682.

Luta Anticapacitista no Trabalho

O mutirão de conciliações é uma das ações da Justiça do Trabalho para marcar a Semana Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Além disso, será realizado, no dia 24 de setembro, a partir das 8h30, o seminário “Ativismos para a Luta Anticapacitista no Trabalho’’. O evento contará com a presença de representantes das Comissões de Acessibilidade e Inclusão do Judiciário Trabalhista de todo o Brasil e terá transmissão pelo canal do TST no YouTube. As inscrições estarão abertas em breve.

*Com informações do TRT-MS