Na última sessão, vereadores aprovam LDO de R$ 1,3 bilhão para Três Lagoas

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) foi o último projeto aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal de Três Lagoas, na sessão desta terça-feira (16), antes do recesso dos parlamentares, que começou a valer a partir desta quarta-feira (17), encerrando os trabalhos do Legislativo, neste primeiro semestre.

A proposta da LDO estabelece as metas da Prefeitura de Três Lagoas para o ano de 2025 e foi aprovada em segundo turno na Câmara, por ampla maioria dos votos, com apenas um voto contrário à proposta. A prefeitura prevê arrecadação de R$ 1,3 bilhão para o município, neste ano.

O projeto prevê também beneficiar 19 entidades com recursos públicos em 2025, como o setor da saúde, que deve receber cerca de R$ 396 milhões, e o de infraestrutura, transporte e trânsito a ser beneficiado com R$ 200 milhões. A próxima sessão plenária será em 6 de agosto, quando está prevista a votação do parecer do Tribunal de Contas sobre o exercício financeiro do ano de 2020.

