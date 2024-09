Não recebeu a restituição do Imposto de Renda? Saiba o que fazer

A consulta para o último lote de restituição do Imposto de Renda teve início no começo desta semana e se encerra no dia 30 de setembro. Em Mato Grosso do Sul, aproximadamente 7.361 contribuintes receberão mais de R$ 14 milhões.

Contudo, erros durante a declaração podem ocorrer. Nesses casos, o contador Filipe Oliveira recomenda procurar um profissional da área o quanto antes. "Se cair na malha fina, não se desespere. O mais importante é procurar o seu contador de confiança. Não é interessante tentar resolver sozinho, mesmo que, na maioria das vezes, seja algo simples. Um especialista vai resolver o problema de forma mais rápida ", explica.

Segundo Filipe, os motivos mais comuns para cair na malha fina são de fácil solução, como erros de digitação, centavos não contabilizados e rendimentos não declarados. Caso o contribuinte não retifique a declaração a tempo, o CPF poderá ser bloqueado. “Se o CPF estiver bloqueado, por exemplo, você pode ter problemas ao tentar financiar um carro ou abrir uma conta no banco”, alerta o contador.

Após o envio da documentação corrigida, a liberação do CPF costuma ocorrer em 24 horas. Filipe também alerta que, se a restituição não for creditada, pode haver erros no preenchimento dos dados bancários fornecidos para a devolução.