Nove homicídios são registrados em Três Lagoas em menos de 7 meses

Após o número de homicídios cair em Três Lagoas em 2023, o município voltou a registrar um aumento no total de mortes violentas no primeiro semestre de 2024, com um crescimento de 33% se comparado ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros seis meses deste ano, foram assassinadas nove pessoas, sendo que no mesmo período de 2023, foram seis casos. É uma média de um homicídio a cada mês. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Um caso mais recente que chocou a população foi de uma mulher que matou o próprio marido. O crime aconteceu na noite do dia 29 de junho, no Distrito de Garcias, em Três Lagoas, quando Devanil da Silva, de 57 anos, foi atacado pela esposa com um facão e teve vários cortes no tendão, na boca, no pescoço e na cabeça. Além de perder muito sangue, o homem teve a mão amputada. No hospital, a vítima passou por cirurgia, mas na madrugada do dia 1º de julho, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo a médica que atendeu a ocorrência, os ferimentos sofridos pela vítima foram graves. Conforme as investigações preliminares e relatos de testemunhas e da própria vítima quando chegou ao hospital, no dia do crime, a suspeita fugiu para uma área de mata e Devanil foi socorrido por vizinhos, que o ajudaram até a chegada Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel (Samu). O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em contraste ao aumento da violência contra a vida, os crimes de furtos caíram timidamente, em Três Lagoas. Houve uma redução de 1,03%. Segundo dados da Sejusp, entre janeiro e junho de 2023, foram 1.163 furtos, sendo 1.151 neste ano. De acordo com o comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, major Ronaldo Moreira, o furto é o tipo de crime mais comum na cidade. “A principal estratégia para combater o crime de furto é a integração entre a polícia, instituições e a sociedade, além de ações preventivas de cada cidadão”, pontuou.