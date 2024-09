Novos finalistas da promoção 'A Casa dos Sonhos' serão sorteados nas sextas-feiras

Na reta final para a promoção “A Casa dos Sonhos”, o Grupo RCN de Comunicação vai dar mais uma chance para aqueles que não conseguiram participar. A partir de agora, todas as sextas-feiras do mês de setembro, cinco pessoas serão sorteadas diretamente para a final do sorteio. A promoção oferece como prêmio uma casa completamente mobiliada, equipada com internet e energia fotovoltaica, totalizando mais de R$ 200 mil.

A novidade traz uma última oportunidade para quem ainda não está participando. Os vencedores dos sorteios semanais garantirão uma vaga automática na grande final, aumentando as chances de realizar o sonho da casa própria e se livrar do aluguel.

Para participar, basta comprar nas lojas participantes, preencher o formulário por meio do QR Code disponível no ato do pagamento e torcer. A gerente de uma loja de departamentos participante da promoção, Regiane Andrade, destaca que a notícia dos novos sorteios veio em boa hora, com todos os funcionários orientando os clientes a se cadastrarem. “Ao realizar uma compra, ou simplesmente se o cliente vier trocar algum produto, nós o incentivaremos a participar da promoção. A equipe está preparada para ajudar nossos clientes”.

A expectativa também é grande em outras lojas parceiras. O gerente de outra loja participante, Michel Medeiros, afirma que há uma torcida forte para que um cliente seja o vencedor da tão desejada casa. “Estamos incentivando nossos clientes a participar e estamos na expectativa de que algum deles ganhe, afinal, o prêmio é uma casa”.

A final da promoção será marcada por uma grande festa, no dia 3 de novembro, programada para começar às 15h. O evento promete ser um momento de lazer para toda a família, com muita emoção tanto para os participantes quanto para o Grupo RCN, conforme explica o gerente de produto Fernando Moraes. "Nós teremos uma grande festa para entregar a casa. Haverá diversos artistas regionais, praça de alimentação, e, claro, os protagonistas, que são as pessoas que vão tentar abrir, pela última vez, a porta da nossa casa. Serão mais de 200 pessoas presentes, e dessas, 10 terão a chance de abrir a porta. Elas vão tentar passar do quintal para dentro, como brincamos no nosso cenário, onde há uma cerca que simboliza essa passagem. Por volta das 20h, no dia 3 de novembro, essas 10 pessoas tentarão abrir a casa dos sonhos".

Ainda dá tempo de participar da promoção. As lojas participantes estão identificadas com a logo oficial da campanha, e os sorteios serão em todas as sextas-feiras durante o programa TVC Agora, com cinco novos sorteados indo direto para a final.

