Número de veículos registrados em Três Lagoas ultrapassa 100 mil

A frota de veículos de Três Lagoas cresce a cada ano. Em 2011, o município tinha 44.466 veículos cadastrados no Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran). Em 2015 chegou a 75.235 e, agora, em 2024, já são 103.670, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

O município tem quase um veículo por habitante. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Três Lagoas tem 132 mil moradores. O número de veículos tem acompanhado o crescimento populacional da cidade.

Para o diretor de trânsito, Flávio Thomé, é preciso levar em consideração ainda a frota flutuante que trafega em Três Lagoas, que são os veículos não cadastrados no Detran. “Quando a cidade é bem sinalizada e tem fiscalização os acidentes tende a diminuir. Sabemos que Três Lagoas tem um fluxo muito grande, por isso está tendo esse investimento na área de trânsito, como novos semáforos”, explicou.

O aumento da frota de veículos tem refletido no número de infrações e acidentes de trânsito registrados diariamente na cidade. O Departamento Municipal de Trânsito analisa ainda a possibilidade de alterar o sentido de direção de algumas ruas para melhorar o fluxo e, consequentemente evitar acidentes de trânsito. Três ruas que os condutores cobram mudanças para mão única, são: João Gonçalves de Oliveira, Antônio Estevam Leal e Yamaguti Kankit.

