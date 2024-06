O que você faria se ganhasse R$ 220 milhões na Quina de São João?

Com uma premiação milionária, o sorteio da Quina de São João será realizado neste sábado (22). O que você faria com R$ 220 milhões?

Para quem sonha em se tornar milionário, a Quina de São João é um dos sorteios mais aguardados do ano. Com um prêmio desse valor, a Quina de São João transforma a vida de um, ou possivelmente, diversos ganhadores de uma hora para outra. Não se trata apenas de um jogo, mas de um evento capaz de mudar destinos.

O engenheiro de produção Josimar dos Santos Silva já tem em mente o que pretende fazer caso ganhe essa bolada. "Tenho duas filhas pequenas, uma de cinco anos e outra de 10 meses. Ganhar esse prêmio seria uma ótima poupança para o futuro delas! Com certeza, daria para realizar muitas coisas, construir nossos sonhos e colocar em prática o que está na cabeça, mas que, até agora, não conseguimos. Vou jogar tanto uma aposta simples quanto participar do bolão. Vamos tentar, vai que dá certo, né?"

O proprietário de uma lotérica local, Ênio Xavier, destaca que o valor pode aumentar. "Com R$ 220 milhões, esse valor pode aumentar, a Quina de São João é um jogo muito bom. Recentemente, aqui em Três Lagoas, ganharam um prêmio de R$ 11 milhões, então a sorte está rondando a cidade. A Quina é um ótimo jogo para se apostar, pois paga prêmios a partir do Duque. Para jogar, você deve marcar cinco números dos 80 disponíveis, mas pode apostar até 15 números. Além disso, temos bolões especiais que começam com seis dezenas e vão até 15 dezenas."

Este é o maior prêmio já pago na Quina de São João e, embora o dia de São João seja comemorado em 24 de junho, na próxima segunda-feira, o sorteio ocorrerá neste sábado. “É o maior prêmio já sorteado este ano e o maior de todos os tempos para este sorteio. E só para lembrar, embora o dia de São João seja dia 24, a Caixa organizou o sorteio para o dia 22, por questões de logística e organização, já que segunda-feira é um dia mais complicado para realizar o sorteio”, explica Ênio.

Ênio compartilha dicas para garantir o prêmio. “Jogar na Quina requer estratégia. Você pode melhorar suas chances estudando os números que estão há muito tempo sem sair, aqueles que são frequentemente sorteados, e os números do meio. A Quina tem 80 números, mas a probabilidade de ganhar é duas vezes maior do que na Mega-Sena. Além disso, cada aposta custa R$ 2,50 para cinco números e R$ 7.507,50 para 15 números. Você pode escolher entre cinco e 15 números, mas cada opção tem seu preço. A dica é sempre fazer um estudo antes de apostar”.

