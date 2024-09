Obras do contorno rodoviário estão em pleno andamento

As obras do contorno rodoviário de Três Lagoas estão em pleno andamento e dentro do cronograma previsto, conforme informações do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Com 26,4 km de extensão, o projeto visa melhorar o trânsito e facilitar o transporte e o escoamento da produção na região. A previsão de conclusão total da obra é para o final de 2025.

Na região Norte da cidade, a empreiteira já deu início à pavimentação da via. Segundo o DNIT, cerca de 9 km de pavimentação em concreto já foram executados em um dos lados da pista. Esse trecho deve ser entregue no início de 2025.

Além da pavimentação, o projeto inclui a construção de viadutos para garantir a fluidez do tráfego. De acordo com o DNIT, atualmente, não há entraves relacionados as desapropriações.

O contorno rodoviário será crucial para desafogar o trânsito, especialmente nas avenidas Ranulpho Marques Leal e no anel viário Samir Thomé.