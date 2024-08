Obras dos Cras "Ana Maria" e "Vila Piloto" estão quase concluídas

As obras dos prédios dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) “Ana Maria Moreira” e “Vila Piloto”, em Três Lagoas, estão quase prontas. A prefeitura planeja entregar as obras de dois dos seis Cras entre agosto e setembro deste ano.

O Cras “Ana Maria Moreira” terá um novo prédio no bairro Novo Oeste, enquanto o Cras “Vila Piloto” voltará para a antiga sede, que está passando por uma reforma, iniciada em fevereiro do ano passado.

O novo prédio do Cras “Ana Maria Moreira” será reaberto na avenida Aroeira, ampliando o atendimento para mais oito bairros, além dos 16 já contemplados. Os moradores do Conjunto Habitacional, Girassóis, Ipacaray, Jardim Campo Novo, Jardim Carandá, Novo Horizonte, Residencial Império, Santa Luzia e Vila Clementina terão este Cras como referência. O investimento na obra supera R$ 1,3 milhão.

Já o Cras “Vila Piloto” retorna à sede, localizada na rua Vinte, após uma reforma que custou mais de R$ 1 milhão. Atualmente, a equipe está atendendo no Batalhão da Polícia Militar, com uma média mensal de 447 atendimentos, cobrindo moradores de 21 bairros próximos.

O Cras é o principal centro de atendimento para pessoas inscritas no Cadastro Único do governo federal e de acolhimento a quem recebe benefícios como o Bolsa Família, BPC e outros auxílios. Ao todo, são mais de 27 mil inscritos no CadÚnico em Três Lagoas.

A secretária de Assistência Social, Daiane Mateus, explica que é importante estar sempre em contato com os assistentes para atualizações de renda e família. "É importante atualizar não só o CadÚnico, mas todas as suas informações. Se alguém nasceu, essa informação precisa ser atualizada. Se alguém que morava na casa não está mais, também é necessário atualizar. Mudanças de escola dos filhos também precisam ser informadas, pois todas essas informações fazem parte das condicionalidades do Bolsa Família. Sem essa atualização, pode haver suspensão ou bloqueio do benefício devido a divergências nas informações".

