Eleição majoritária pode ter WO em Três Lagoas

Não teve jeito, alguns integrantes do PL bem que tentaram, mas não conseguiram emplacar a candidatura do médico Paulo Veron a prefeito de Três Lagoas nas eleições deste ano. Veron chegou a se reunir com o ex-presidente Jair Bolsonaro, na tentativa de convencer o partido a lançar candidato a prefeito na cidade, mas não conseguiu. O PSDB foi mais ligeiro e estrategista e conseguiu o apoio do PL para a candidatura de Cassiano Maia, bem como para outras candidaturas no estado, inclusive em Campo Grande. Na capital, o PL vai apoiar a candidatura do deputado federal Beto Pereira (PSDB).

Segundo fontes, com todo respeito a algumas pré-candidaturas que serão lançadas, em Três Lagoas, será difícil concorrer às eleições com os candidatos do bloco partidário encabeçado pelo PSDB. Há quem diga que haverá WO na disputa majoritária. Em relação às eleições proporcionais, algumas lideranças e candidatos apostam que todos os eleitos serão do mesmo bloco partidário. Vamos aguardar porque eleição é uma caixinha de surpresas!!

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) mostrou que é uma liderança forte e respeitada dentro do partido. Ele conseguiu emplacar Vera Helena como candidata a vice-prefeita na chapa encabeçada por Cassiano Maia. Mesmo Vera sendo do PP, a ex- secretária de Assistência Social é da extrema confiança de Guerreiro. E muitos filiados ao PP são do grupo político de Guerreiro. A filiação no Partido Progressista foi uma estratégia para que o vice fosse alguém de confiança do time.