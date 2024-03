MDB pode sofrer baixa de filiados com pretensões de disputar as eleições 2024

Descontentes

O MDB pode sofrer uma baixa de filiados com pretensões de disputar as eleições deste ano. Além do vereador Tonhão, que já anunciou a saída do partido para se filiar ao PSDB, os vereadores Evalda Reis e Marisa Rocha, também podem deixar o partido em busca de agremiações onde possam garantir chances de reeleição. Algumas lideranças andam descontentes com MDB no Estado que não tem dado suporte ao partido em Três Lagoas.

Ninho Tucano

O PSDB é o partido que poderá eleger o maior número de vereadores em Três Lagoas nas eleições deste ano. O partido que já tem o maior número de parlamentares atualmente, vai receber mais vereadores com a janela partidária. Há quem diga que poderá eleger seis vereadores, ou até sete nesse pleito.

Nova Função

O prefeito Ângelo Guerreiro nomeou o coronel Gil Alexandre da Rocha, Secretário-Geral do município. Nascido em Campo Grande, o Coronel da Polícia Militar, foi comandante do 2º Batalhão da Polícia Militar. Sua formação inclui bacharelado em Segurança Pública, pós-graduações em Gestão e Segurança Pública, além de cursos em Direito e Inteligência. Atualmente, ele está concluindo o curso de Zootecnia. Esse é o segundo militar que ocupa cargo de secretário na gestão de Guerreiro. O secretário de Desenvolvimento Econômico e chefe de gabinete, José Aparecido de Moraes, também é policial militar.