Três Lagoas terá Festival Mix das Águas

PUXADINHO

Durante aprovação do projeto que prevê a construção de casas populares em Três Lagoas, a vereadora Charlene Bortoleto, disse que o ideal é as casas terem um espaço para os cachorros.

FESTIVAL

Na sessão desta semana, os vereadores aprovaram projeto de lei, que institui no calendário municipal de Três Lagoas o Festival Mix das Águas. O evento tem como propósito celebrar no mês de novembro e fomentar a diversidade cultural e promover a união entre os habitantes de Três Lagoas. Esta iniciativa visa a consolidação de um evento que congregará pessoas de diferentes credos e ideologias, fomentando a troca de experiências, fortalecendo os laços de comunhão e compreensão mútua em nossa comunidade.

SEM SESSÃO

Em virtude dos feriados de 11 e 12 de outubro, não haverá sessão ordináriana Câmara Municipal de Três Lagoas. Em contrapartida, na outra semana, duas sessões serão realizadas.

SEM PRETENSÃO

O ex-vereador e advogado Gilmar Garcia Tosta diz que não tem mais pretensão em disputar uma vaga na Câmara Municipal. Gilmar já foi vereador por 5 mandatos e diz que agora dedica a profissão de advogado e já deu sua contribuição no Legislativo.

REIVINDICAÇÃO

Com o calor que tem feito em Três Lagoas, frequentadores da Lagoa Maior cobram bebedouros no entorno da pista de caminhada, como já teve no passado, um construído nas proximidades do antigo prédio da Secretaria de Esportes e Lazer, que garantia a água bem geladinha. Além disso, é preciso plantar mais árvores no entorno da lagoa.