Vaga de vice na chapa de Maia está mais que concorrida

A vaga de vice-prefeito na chapa encabeçada por Cassiano Maia na disputa pela prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano, está mais que cobiçada. Apesar do nome da secretária de Finanças, Soyla Garcia, ter saído na frente para ocupar a vaga, tem muita negociação política ocorrendo para essa definição.

Além do nome de um pecuarista da cidade, outro surgiu nesta semana. Fabrício Venturoli já estaria de malas prontas para deixar o União Brasil e filiar no PP, partido que indicará o vice. O nome dele tem sido sugerido por um grupo político, inclusive por um deputado federal. O prefeito Ângelo Guerreiro, presidente do PSDB, entende, inclusive que, cabe a ele, como presidente do partido em conversa com o diretório e aliados, decidir sobre quem será o vice.