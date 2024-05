Vera Helena deve ser vice de Cassiano Maia

VICE

Há quem diga que a ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena, será escolhida para ser a vice na chapa encabeçada pelo pré-candidato a prefeito, Cassiano Maia (PSDB), na disputa pela Prefeitura de Três Lagoas nas eleições deste ano. Vera, que já se desincompatibilizou do cargo de secretária, tem comparecido em vários eventos na companhia de Maia. Segundo fontes, Vera Helena seria do grupo de confiança dos tucanos.

ESFORÇO

Vários funcionários comissionados na Prefeitura de Três Lagoas já estão se esforçando e tentando mostrar serviço na tentativa de permanecerem nos cargos a partir do ano que vem, quando Três Lagoas terá novo prefeito.

DISTRITO

Melhorar as condições de trafegabilidade das ruas no Distrito Industrial foi uma indicação apresentada pelo vereador Isssan Fares Junior na sessão desta semana na Câmara Municipal. Ele usou a tribuna para solicitar ao Executivo que providencie melhorias nessa região da cidade. O vereador pede recapeamento das ruas e iluminação pública nos trechos que estão escuros. Vale lembrar que o pai do vereador, o saudoso Issan Fares, teve papel fundamental na formação do Distrito Industrial e na instalação de indústrias na cidade.

LANÇAMENTO

O Democracia Cristã (DC) realiza neste sábado (18), em Três Lagoas, o lançamento da pré-candidatura a prefeito de Três Lagoas, do médico Ruy Costa Neto. O evento será na Associação Médica, às 11h.