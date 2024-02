Vereadores encerram 2023 na oposição e começaram 2024 na base de apoio ao prefeito

ALIADOS

Conforme a coluna já havia antecipado na edição passada, 2024 seria um ano diferente na Câmara de Vereadores de Três Lagoas. A primeira sessão do ano já ditou o tom de como será o comportamento dos vereadores em relação ao Executivo no decorrer deste ano. Vereadores que encerram 2023 na oposição, começaram 2024 na base de apoio ao prefeito. A mudança de comportamento está relacionada às eleições deste ano, já que os partidos de dois vereadores que eram oposição, estarão aliados ao candidato do partido do prefeito Ângelo Guerreiro.

AMIGÁVEL

A primeira sessão do ano foi marcada por um clima muito amistoso na Câmara Municipal de Três Lagoas. Durante sessão solene, o prefeito Ângelo Guerreiro cumprimentou e enalteceu a qualidade de todos os vereadores, inclusive, os que eram considerados de oposição à administração municipal. Guerreiro conversou e cumprimentou todos os parlamentares.

ELOGIADO

Durante a sessão solene, o que chamou a atenção foi o reconhecimento dos vereadores ao diretor Geral da Câmara Municipal de Três Lagoas, André Ribeiro. Quase todos os vereadores, inclusive o prefeito Ângelo Guerreiro, fizeram questão de cumprimentar e enaltecer o trabalho que o diretor da Câmara tem feito em prol do Legislativo e Executivo.

TRANQUILO

Ao que tudo indica, o processo eleitoral em Três Lagoas deve ser mais tranquilo do que se esperava. Vereadores que eram de oposição não devem sair candidatos a prefeito e devem apoiar a pré-candidatura de Cassiano Maia (PSDB). Já o PT deve lançar a funcionária pública, Grazi Soares como candidata e o DC 27 (Democracia Cristã), o médico Ruy Costa Neto.

HOMENAGEM

Dez anos depois de deixar a Câmara dos Deputados para assumir o Governo de Mato Grosso do Sul, o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) voltou ao plenário para receber a Medalha do Mérito Legislativo nesta semana. Escolhido para ser homenageado pelo deputado federal baiano e correligionário Adolfo Viana, o tucano recebeu a comenda das mãos do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).