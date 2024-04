Vice de Cassiano Maia estaria entre Vera Helena e Fabrício Venturoli

ESCADA

Tem pré-candidato a prefeito em Três Lagoas que pretende disputar às eleições deste ano, com o intuito de fortalecer o nome para ser candidato a deputado estadual na eleição de 2026.

VICE

Segundo fontes, a ex-vereadora e ex-secretária de Assistência Social, Vera Helena, pode ser a vice de Cassiano Maia (PSDB). Vera teria o aval, inclusive, do prefeito Ângelo Guerreiro, presidente do Diretório Municipal do PSDB. No entanto, o nome do auditor fiscal da Receita Estadual, Fabrício Venturoli, não é descartado, haja vista o potencial de votos que ele tem demonstrado em todas as eleições que participou. Na última eleição municipal que participou teve mais de 11 mil votos.

META

E o PSDB em Mato Grosso do Sul pretende aumentar a meta de prefeitos eleitos. A missão foi dada pelo diretório nacional do PSDB ao ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do diretório estadual do partido em MS. Em 2020, o partido elegeu 37 prefeitos, mas, devido às trocas partidárias, esse número aumentou, e atualmente controla 51 prefeituras, com mais da metade buscando a reeleição.

APOIO

E a pré-candidatura do médio Ruy Costa Neto (DC) ganhou o apoio do PRD, partido do ex-senador Delcidio do Amaral. O PDT também está no arco de aliança e indicará o vice de Costa Neto.

PROJETO

Em segunda discussão, foi aprovado nesta semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, o Projeto de Lei 307/2023, que proíbe oferta de produtos por ligação telefônica automatizada. A proposta que proíbe ligação de telemarketing automatizada, foi apresentada pelo deputado Pedro Pedrossian Neto e tem por objetivo proteger o consumidor.