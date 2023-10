Onda de calor: Defesa Civil alerta para afogamentos em locais proibidos

Com a nova onda de calor que atinge Três Lagoas com temperaturas que podem chegar aos 40 graus, não é difícil ver pessoas procurando um jeito de fugir do calor. E uma alternativa encontrada por alguns tem sido tomar banho nas bacias de drenagem, que são locais proibidos para banhos. Diante disso, a Defesa Civil alerta para casos de afogamento e proliferação de doença.

Durante o programa RCN Notícias desta terça-feira (17), o coordenador da Defesa Civil, João Luiz, explicou que quem toma banho nas bacias de drenagem corre o risco de afogamento e contrair doenças. “As bacias recebem todo tipo de material, como lixo doméstico descartado indevidamente, resíduos de animais mortos e fezes de animais e humanas. É um local de água parada de proliferação de micróbios, protozoários e vermes, o que podem causar doenças”, explicou.

Ainda de acordo com o coordenador, os jovens, adolescentes e crianças são os que mais procuram esses locais para se refrescarem do calor. “A Defesa Civil vai até essas pessoas orientar para não tomarem banho nesses locais, mas depois que os agentes vão embora eles retornam as bacias novamente”, detalhou.

Assista a entrevista completa abaixo: