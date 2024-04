Operação 'Cidade Tranquila' da PM cumpre mandado de prisão no Jardim Guanabara

Em Três Lagoas, as forças policiais do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a operação "Cidade Tranquila", entre a noite de quinta-feira (18) e a madrugada desta sexta-feira (19). A ação contou com a participação da Força Tática, Grupo Especial Tático de Motos (Getam), Pelotão de Trânsito (Peltran) e viaturas da rádio patrulha, que fiscalizaram bares e pontos de aglomeração em diversos bairros do munícipio.

O objetivo da operação, que vem sendo realizada semanalmente na cidade, é reduzir os índices de furtos, brigas, perturbação da ordem pública, violência doméstica, tráfico de drogas e outros crimes, visando garantir a segurança da população.

Continue Lendo...

Durante a noite de quinta-feira (18), as equipes da Polícia Militar percorreram os principais locais reportados pela comunidade, onde ocorrem reclamações relacionadas ao consumo de drogas, barulho excessivo e outros delitos. Em uma dessas abordagens, realizada em um bar na avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Guanabara, nada de ilícito foi encontrado após revista aos consumidores e ao estabelecimento.

No entanto, durante a verificação dos documentos das pessoas presentes, um homem de 30 anos foi identificado com um mandado de prisão em aberto. Ele foi informado sobre o mandado e preso, sendo encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).