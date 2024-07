Pais desconfiam de empresa que oferta curso de bombeiros para crianças em Três Lagoas

Na semana passada, uma empresa privada do estado de São Paulo começou a oferecer convites de um curso pago de bombeiros para crianças, de 5 a 15 anos, chamado de ‘Bombeirinho’, em escolas particulares de Três Lagoas.

Mas, o curso gerou desconfiança dos pais dos alunos pelo fato da empresa usar o nome ‘Bombeirinho’, o mesmo usado no projeto social de formação de bombeiros mirins do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas.

Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, Reinaldo Cândido, o curso ofertado pela empresa de São Paulo não tem ligação com a corporação. “O nosso projeto social do município existe há 14 anos, e é totalmente de graça para as crianças. Nenhum desses boatos fazem parte da nossa instituição”, explicou.

Veja na reportagem abaixo: