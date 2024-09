Papo Reto: presidente da MSGás fala sobre UFN3 e investimentos em Três Lagoas

A presidente da Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás), Cristiane Schmitd, esteve em Três Lagoas para uma visita técnica e participou do quadro “Papo Reto”, do programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, nesta quarta-feira (18).

A companhia atingiu 20 mil clientes, em Campo Grande e, em Três Lagoas, e a presidente destacou o desenvolvimento sustentável do estado. Assim como, a expansão do gás canalizado, chegando a comércio, indústria, condomínios e escolas públicas. Atualmente há 22 mil clientes no estado. Três Lagoas é responsável por 87,71% do faturamento da MSGás, tendo 765 unidades consumidoras, sendo residencial (650), industrial (11), comércio (103) e termelétrica (1).

Sobre a retomada da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados (UFN3), em Três Lagoas, pela Petrobras, Cristiane Schmitd destacou que a atuação faz parte do plano de investimento da MSGás. “Podemos atender a demanda, quando a obra for concluída, e devemos fornecer em torno de 2,2 milhões de metros cúbicos/dia”, pontuou.

