Pardal registra 414 denúncias em MS relacionadas às eleições 2024

Mato Grosso do Sul já contabiliza, até o momento, 414 denúncias relacionadas às eleições municipais de 2024 feitas via aplicativo Pardal. Do total de denúncias em 2024, 191 são referentes a candidatos ao cargo de vereador, 142 a prefeito, 76 a partidos, coligações ou federações e 5 referentes ao cargo de vice-prefeito.

Já entre os municípios, o maior número de denúncias recebidas é relacionado a Campo Grande, com o total de 77. Em seguida, aparecem Jardim com 70 registros, Nova Andradina com 39, Dourados com 25 e Três Lagoas com 16. No aplicativo não constam os motivos das denúncias, apenas que 18% são relativas a irregularidades na internet e 82% por outros motivos.

Continue Lendo...

As estatísticas estão disponíveis no Pardal Web, portal que também permite o acompanhamento do andamento das denúncias por quem as fez. No site constam ainda orientações com relação ao que pode e ao que não pode na veiculação da propaganda eleitoral.

As denúncias são encaminhadas aos juízes eleitorais, a fim de exercer o poder de polícia eleitoral, conforme estabelece a Portaria do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nº 662/2024. Para evitar acusações incorretas ou infundadas, o aplicativo fornece a descrição específica sobre o que pode e não pode com relação ao tópico em questão. Com base na avaliação do usuário, são oferecidas as opções “Prosseguir” ou “Encerrar”. Quem faz a denúncia é responsável por preencher os dados e anexar os arquivos sobre a irregularidade apontada.

Se a acusação estiver relacionada a casos de desinformação, a pessoa será direcionada para o Sistema de Alerta de Desinformação Eleitoral (Siade) e, se o assunto tratar de crime ou ilícito eleitoral, para o Ministério Público Eleitoral. O aplicativo Pardal pode ser baixado gratuitamente nas lojas de dispositivos móveis.