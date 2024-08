Passarela sobre a rotatória da BR-158 é reivindicada durante sessão

A Câmara Municipal de Três Lagoas voltou aos trabalhos na manhã desta terça-feira (6), após o recesso legislativo do meio do ano, realizando a 24ª sessão ordinária de 2024. Durante a sessão, os vereadores analisaram e aprovaram o projeto de decreto legislativo nº 103, de 2 de agosto de 2024, que trata do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul sobre as contas do exercício financeiro de 2019 da Prefeitura de Três Lagoas. Com a aprovação, os parlamentares validaram as contas do Poder Executivo daquele ano.

Além disso, os vereadores destacaram a importância do Agosto Lilás, mês de conscientização e combate à violência doméstica, enfatizando a necessidade de medidas para enfrentar esse grave problema que afeta Três Lagoas.

Ainda durante a sessão, foi apresentada uma indicação para a construção de uma passarela sobre a rotatória da BR-158, no cruzamento com as avenidas Filinto Müller e Jamil Jorge Salomão, via de acesso ao balneário municipal e shopping center.

O engenheiro Milton Rocha Marinho, do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (Dnit), informou que não há previsão para a construção da rotatória na BR-158. Ele explicou que, em 2025, o trecho urbano da BR-158, junto com o da BR-262, será repassado para o município após a conclusão das obras do contorno rodoviário, o que deve aliviar o tráfego nas rodovias que atravessam a cidade.

