PL de Três Lagoas realiza nova convenção municipal nesta sexta-feira

O Diretório Municipal do Partido Liberal (PL) de Três Lagoas convocou seus membros com direito a voto para participar da Convenção Municipal em continuidade à realizada no dia 27 de julho de 2024. A reunião será realizada nesta sexta-feira (13), das 17h às 18h, de forma virtual, via Google Meet.

A decisão foi motivada após o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) anular parcialmente a convenção anterior, determinando sua continuidade até 16 de setembro, com a devida regularização junto ao cartório eleitoral, garantindo ao partido a oportunidade de participar nas eleições deste ano.

A medida surgiu após uma série de impasses judiciais envolvendo a convenção do PL, onde o vereador Paulo Veron da Motta, que planejava se candidatar à Prefeitura de Três Lagoas, questionava a validade do evento. Segundo Veron, a convenção foi marcada por irregularidades, incluindo a falta de convocação adequada e a exclusão de membros importantes das deliberações, incluindo ele próprio.

A juíza Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas, inicialmente indeferiu a impugnação de Veron, destacando que os prazos legais para a realização de novas convenções estavam esgotados e que a convenção em questão se destinava exclusivamente à escolha dos candidatos a vereador. No entanto, o TRE-MS confirmou a legitimidade das alegações e determinou que a convenção fosse continuada para garantir a regularidade do partido no pleito deste ano.

Ordem do dia

Durante a convenção, serão discutidos pontos cruciais, como a participação do partido nas eleições majoritárias para prefeito e vice-prefeito, a escolha dos candidatos a vereador, e possíveis coligações com outras agremiações partidárias.