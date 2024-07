Plataforma emite certidão para doadores de órgãos

A doação de órgãos pode salvar diversas vidas de pessoas que aguardam por um transplante. E se tornar um doador é muito importante para que a fila de espera diminua e mais pacientes tenham acesso o quanto antes a cirurgia.

Agora, para se tornar um doador de órgãos ficou mais fácil e mais rápido. Os interessados podem emitir o documento oficial através do preenchido de um formulário pela internet na plataforma de autorização eletrônica ‘Aedo’.

O processo de cadastrado é totalmente gratuito. O documento vai ficar disponível no sistema e no cartório, e poderá ser consultado pelos médicos, como explicou a tabeliã do Cartório de Registros Civis de Três Lagoas, Carolina Brandão.

“Pessoas maiores de 18 anos quem tem interesse em doar podem se cadastrar com dados pessoais no e-notariado, que é uma plataforma integralizada por todos os tabelionatos do Brasil e regida pelo Colégio Notarial do Brasil”, explicou Carolina Brandão.

O documento será mais uma garantia ao futuro doador, mas a comunicação entre familiares também é essencial na hora de validar a doação. Caso o interessado mude de ideia sobre o tema, também é possível fazer a revogação dessa autorização pela plataforma.

