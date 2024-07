PM de Três Lagoas intensifica fiscalização contra uso de pipa com cerol durante férias escolares

Tradicionalmente, no período de férias, as pessoas costumam soltar pipas. Atento a isso, o Segundo Batalhão da Polícia Militar (2ºBTM) deflagrou a ‘Operação Tranquilidade’, no domingo (21), em Três Lagoas, com objetivo de combater o uso de pipa com linha com cerol ou chilena.

Na operação, a PM prendeu um homem com pipa e linha com cerol, na região do Novo Oeste, onde haviam várias outras pessoas soltando pipa. Segundo o tenente do 2ºBTM, Renato Ribeiro, a partir de agora, PM vai intensificar as fiscalizações contra essa prática nas férias escolares.

Continue Lendo...

“A fiscalização é feita em vários pontos da cidade para manter a preservação da ordem pública. Vamos trabalhar preventivamente para coibir essa prática, além de outras ações como fiscalização de trânsito e abordagens”, explicou o tenente, Renato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo o tenente do 2ºBTM, o uso de pipa com cerol pode ser inserido como crime de perigo contra a vida e a saúde, previsto no artigo 132 do Código Penal, podendo até ser caracterizado como um crime ainda mais grave.

Veja mais na entrevista abaixo: