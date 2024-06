PM intensifica blitz devido ao número de acidentes de trânsito

Segundo dados da Polícia Militar, em média, Três Lagoas tem registrado mais de 100 acidentes por mês. São mais de três acidentes por dia. Tem dias que o número é superior a isso. A quantidade de acidentes tem impactado nos trabalhos das forças de segurança pública, em especial do Samu, do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, que muitas vezes não dispõem de estrutura e equipes para atender todas as ocorrências que acontecem simultaneamente.

De acordo com o chefe de trânsito do Segundo Batalhão da PM, tenente Lauro Santana, o número de acidentes registrados na cidade é considerado alto. Por esse motivo, a PM em conjunto com a prefeitura, tem adotado medidas para coibir essas infrações de trânsito. Em breve, Três Lagoas, terá nove radares funcionando na cidade. A medida visa coibir o excesso de velocidade em algumas vias. Além disso, a PM tem intensificado na realização de blitz.

Ainda de acordo com tenente Santana, a maioria dos acidentes registrados em Três Lagoas, é por imprudência, porque um, ou outro condutor, não respeitou a sinalização de trânsito.

Segundo o chefe do Pelotão de trânsito, Três Lagoas é uma cidade bem sinalizada. E, em que pese, todos as campanhas educativas, o que falta mesmo, segundo ele, é a conscientização por parte de alguns usuários do trânsito.

Em relação as bicicletas elétricas, alvo de questionamentos e muitas reclamações, diante da velocidade e das infrações cometidas por quem as conduzem, tenente Santana explica que, apesar de existir uma resolução que prevê fiscalização para esse tipo de veículo, a mesma se encontra temporariamente suspensa

A Polícia Militar tem feito as apreensões de bicicletas adaptadas com motor a gasolina, que são consideradas artesanais. Nestes casos, já pode haver fiscalização e apreensão

Em Três Lagoas, existe uma lei municipal, de 2012, que regulamenta o uso de bicicletas, patinetes, triciclos, skates e similares nas vias públicas. Entretanto, não abrange as bicicletas elétricas que são veículos mais novos a criação da lei.

