PMA realiza fiscalização no rio Paraná e pescador autuado

Uma ação de fiscalização da Polícia Militar Ambiental (PMA) resultou na autuação de um homem, de 37 anos, por pesca predatória e a captura de espécies de peixe acima do permitido por lei, no final da manhã deste sábado (24), no Rio Paraná, próximo da usina jidroelétrica, no bairro de Jupiá, em Três Lagoas.

A equipe da PMA avistou uma pessoa realizando a pesca subaquática com a utilização de arpão. Segundo os militares, devido não possuir autorização dos órgão competente para tal pesca, o pescador ao submergir e ver os militares, teria dispensado o arpão e os peixes, entrado na embarcação e tentado fugir.

Foi feito um acompanhamento até a prainha do Jupiá, mas o pescador teria retornado para o leito do rio. Durante a tentativa de abordagem ao pescador, outros colegas de pesca teriam tentado impedir a aproximação da lancha da PMA, causando uma certa tensão no local.

Um desses pescadores, de 44 anos, teria sido identificado pelos policiais militares ambientais e foi denunciado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), por obstrução à justiça ou o livre exercício de agentes públicos.

O caso foi registrado pelos militares da 3ª Companhia de Policiamento Ambiental do Segundo Batalhão de Polícia Militar, e será investigado pela 2ª Delegacia de Polícia Civil.